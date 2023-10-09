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"الفرصة صفر".. ترامب يدلي بتصريح بشأن الصراعين في إسرائيل وأوكرانيا

أخبار العالم

AP
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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صرح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأنه "لو كان رئيسا للولايات المتحدة لما سمح بتصعيد الصراعات في إسرائيل وأوكرانيا".

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ونقلت صحيفة "The Hill" ما كتبه ترامب على منصة "Truth Social" للتواصل الاجتماعي: "إن الصراع الرهيب في إسرائيل وكذلك في أوكرانيا، لم يكن ليحدث لو كنت رئيسا. الفرصة صفر!".

وأعلن ترامب، سابقا، أنه "كان بإمكانه أن ينهي الصراع في أوكرانيا خلال 24 ساعة".

وأطلقت حركة حماس، السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.
وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.


المصدر: نوفوستي

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