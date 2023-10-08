تصريحات جديدة وغريبة لترامب عن "طوفان الأقصى" وضعف أمريكا وجو بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن الهجوم على إسرائيل حدث بسبب النظر إلى الولايات المتحدة كبلد ضعيف في ظل وجود رئيس ضعيف مثل جو بايدن، حسب تعبيره.

وقال ترامب خلال تجمع لأنصاره في ولاية أيوا: "الهجوم على إسرائيل حدث لأنه يُنظر إلينا على أننا ضعفاء وغير فعالين في ظل وجود رئيس ضعيف".

وأكد أنه إذا انتخب رئيسا فإنه سيدعم إسرائيل ويرفض مساعدة فلسطين.

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وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان أمس السبت، إن الولايات المتحدة تدين بشكل لا لبس فيه الهجوم الذي شنته "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس ضد إسرائيل.

ووجه الرئيس الأمريكي تحذيرا لأي طرف آخر معاد لإسرائيل يسعى للحصول على ميزة في هذا الوضع، مردفا بالقول "إن دعم حكومتي لأمن إسرائيل قوي للغاية ولا يتزعزع".

وصرح مسؤول كبير بالبيت الأبيض أن الولايات المتحدة وإسرائيل أجريا أمس السبت "مناقشات معمقة" حول احتياجات تل أبيب من المساعدات العسكرية في مواجهة هجوم حركة "حماس".

وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، عن انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل.

ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة.

المصدر: نوفوستي