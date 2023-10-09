كتائب "القسام" تكشف عن منظومة دفاع جوي محلية الصنع (فيديو)

كشفت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" عن منظومة دفاع جوي محلية الصنع تم استخدامها في التصدي للقصف الإسرائيلي خلال عملية "طوفان الأقصى".

وقالت الكتائب إن منظومة الدفاع الجوي هي من طراز "مُتبّر 1". كما نشرت مشاهد من استهداف الطائرات الإسرائيلية بصواريخ أرض-جو.

هذا وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تجنيد 300 ألف جندي احتياط خلال 48 ساعة، فيما أعلنت الصناعات العسكرية الإسرائيلية، في بيان وجهته الاثنين للإسرائيليين، أنها ستجري اليوم "تجربة عسكرية تحت السيطرة في تل أبيب".

وكانت قناة "إسرائيل 24" أفادت بأن الهجوم المباغت الذي شنته كتائب القسام السبت، خلف حتى الآن نحو 700 قتيل و2100 جريح وعشرات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

واليوم الاثنين، دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ، وقد أعلنت إسرائيل الحرب رسميا وكثفت غاراتها على القطاع.

فيما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: RT