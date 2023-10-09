أردوغان: تجاهل حقوق الفلسطينيين يشكل تهديدا للشعب الإسرائيلي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن نهج إسرائيل الذي يتجاهل الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني يشكل تهديدا للشعب الإسرائيلي.

وقال أردوغان: "بطبيعة الحال، فإن عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بوعوده للفلسطينيين يلعب دورا خطيرا للغاية في تعميق الأزمة، منذ عام 1949، اعترفنا بدولة إسرائيل وحافظنا على علاقات دبلوماسية معها. ونعتقد أنه لن يكون هناك سلام في المنطقة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس داخل حدود عام 1967".

وتابع: "من الواضح أن المشكلة في المنطقة لا يمكن حلها بمضايقة الشعب الفلسطيني ومصادرة بيوته وأراضيه. هذا النهج سيؤدي لفشل في عملية إحلال السلام".

وختم أردوغان: "نحن نعارض أيضا الأعمال العشوائية ضد السكان المدنيين الإسرائيليين، إن تدمير غزة وتفجير المساجد وقتل المدنيين أمر غير مقبول، الحرب لها أيضا أخلاقها وجميع الأطراف ملزمة بالامتثال لها".

المصدر: نوفوستي