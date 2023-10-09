علاء مبارك يهاجم الحكومة المصرية بسبب غزة

انتقد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، احتفاء الحكومة المصرية بحصولها على "المستوى الذهبي" على مسار القضاء على التهاب الكبد C.

الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة تعلن !!!! هو ده وقت احتفالية كبرى بالذمة ! مع كل الأحداث اللي بتحصل والناس والأطفال اللي بتموت والكلام على احتفالية كبرى تحت سفح الهرم مساء اليوم ! لهذه الدرجة لا يوجد اي احساس ! https://t.co/zse1a9fAS1 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) October 9, 2023

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وقال علاء مبارك في منشور له على موقع "إكس": "الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة تعلن!!!! هو ده وقت احتفالية كبرى بالذمة! مع كل الأحداث اللي بتحصل والناس والأطفال اللي بتموت والكلام على احتفالية كبرى تحت سفح الهرم مساء اليوم ! لهذه الدرجة لا يوجد اي احساس!".

وقالت منظمة الصحة العالمية إن بلوغ المستوى الذهبي يعني أن مصر قد أوفت بالمتطلبات التي تؤدي إلى خفض حالات العدوى والوفيات إلى المستويات التي تؤهلها للقضاء على المرض.

ووفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، يمكن للدول أن تتقدم بطلب للحصول على التحقق من بلوغ المستويات الذهبية أو الفضية أو البرونزية على مسار القضاء على المرض. ومصر هي أول دولة في العالم تتقدم بطلب للتحقق وتحصل على المستوى الذهبي.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، أن مدير عام منظمة الصحة العالمية سلم الرئيس المصري شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس "سي" في مصر، مقدماً التهنئة لمصر وموضحاً أنها أصبحت الدولة الأولى في العالم التي تحصل على هذا الإشهاد، بعد تحقيقها، في زمن قياسي، قصة نجاح عالمية يحتذى بها، في التحول من كونها أعلى الدول من حيث ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس "سي" إلى أول دولة في العالم تصل لهذا المستوى المتميز في القضاء على الفيروس.

المصدر: RT