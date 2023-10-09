الجيش اللبناني يدعو المواطنين لعدم التوجه إلى المناطق الحدودية مع إسرائيل بسبب القصف الإسرائيلي

دعت قيادة الجيش اللبناني المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى المناطق المحاذية للحدود حفاظا على سلامتهم.

وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش إن "خراج بلدتَي الضهيرة وعيتا الشعب ومناطق حدودية أخرى تتعرض إلى قصف جوي ومدفعي من جانب العدو الإسرائيلي".

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وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن السلطات الإسرائيلية طلبت من المستوطنين في جميع المستوطنات التي تبعد مسافة 10 كم عن الحدود مع لبنان بالدخول للملاجئ فورا.

وأطلقت حركة حماس أمس السبت عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: النشرة