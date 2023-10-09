تفسير غريب من ترامب لسبب اندلاع "طوفان الأقصى" و"السيوف الحديدية"

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سببه قرار إدارة الرئيس جو بايدن، المتمثل في الإفراج عن أصول إيرانية كانت مجمدة بقيمة 6 مليارات دولار.

وقال ترامب في كلمة أمام أنصاره في ولاية أيوا: "لقد حدثت هذه الحرب لأن الولايات المتحدة أفرجت عن 6 مليارات دولار مجمدة".

ووفقا للرئيس الأمريكي السابق، تحتاج الولايات المتحدة وإسرائيل، في الظروف الحالية، إلى "تعاون وثيق بين قيادتهما بشكل خاص"، مشيرا إلى أنه مستعد لضمان ذلك.

وشدد ترامب على أنه :في غياب قادة أقوياء، لا يهم عدد الدبابات التي لديك"، مضيفا أن خليفته بايدن "خان إسرائيل" من خلال السماح بالاشتباكات الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن الإفراج عن الأموال التي ذكرها الرئيس السابق، كان في إطار اتفاق واشنطن الأخير مع طهران بشأن إطلاق سراح السجناء الأمريكيين.

المصدر: نوفوستي