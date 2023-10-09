وكالة عن مصدر بحماس: قطر تقود وساطة لـ"صفقة تبادل عاجلة" مع إسرائيل

نقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن مصدر في حركة حماس، قوله إن قطر تقود وساطة متقدمة بدعم أمريكي لإجراء صفقة تبادل عاجلة مع إسرائيل.

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وقال المصدر، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن الدوحة تسعى بدعم أمريكي إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن النساء الإسرائيليات اللواتي تأسرهن حماس مقابل الأسيرات الفلسطينيات في سجون إسرائيل.

وتابع أن قياديا في حماس أبلغ قطر بعدم ممانعة الحركة إجراء الصفقة على أن تضمن الإفراج عن جميع الأسيرات الفلسطينيات من سجون إسرائيل.

ولم يصدر أي بيان رسمي في قطر بشأن هذه المعلومات حتى الآن.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن أسرى بالعشرات، تم اقتيادهم إلى داخل قطاع غزة، من دون تحديد رقم دقيق.

وفي ظل الحديث عن مساع لصفقة تبادل أسرى، استعرض نادي الأسير الفلسطيني أبرز المعطيات عن الأسيرات في سجون الاحتلال: مشيرا إلى أن "39 أسيرة يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتقالهن، من بينهن طفلة وهي الأسيرة نفوذ حماد من القدس".

ولفت إلى أن "أقدم الأسيرات في سجون الاحتلال اليوم، هي الأسيرة ميسون موسى من بيت لحم، والمعتقلة منذ عام 2015، وهي محكومة بالسجن لمدة 15 عاما" مشيرا إلى أن "أعلى الأحكام صدرت بحق الأسيرات: شروق دويات، وشاتيلا أبو عيادة المحكومتان بالسجن لـ16 عاما، وميسون موسى لمدة 15 عاما، وعائشة الأفغاني لمدة لـ13 عاما".

ومن بين الأسيرات: 4 أسيرات معتقلات إداريا: رغد الفني، سماح عوض، وحنان البرغوثي، وفاطمة أبو شلال.

ومن بين الأسيرات 9 جريحات، وغالبية الأسيرات المحكومات أحكاما عالية من القدس.

المصدر: شينخوا+ القدس