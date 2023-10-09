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لافروف: يجب وقف التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي فورا والوضع القائم سابقا غير قابل للحياة

أخبار العالم العربي

لافروف: يجب وقف التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي فورا والوضع القائم سابقا غير قابل للحياة
Sputnik
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضرورة وفق التصعيد بين إسرائيل وفلسطين في أسرع وقت، معتبرا أن الأحداث الأخيرة أثبتت أن الوضع القائم للقضية الفلسطينة غير قابل للحياة.

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جاء تصريح لافروف في مستهل محادثاته مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في موسكو اليوم الاثنين.

وقال لافروف: "لقد خططنا اليوم لبحث كافة جوانب تعاوننا، بما في ذلك الاجتماعات المقبلة بين روسيا وأعضاء الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وسنناقش ذلك، لكن المنعطف الحاد وغير المسبوق في المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية، الذي أكد مرة أخرى أن الوضع القائم حاليا في منطقة النزاع غير قابل للحياة، ويتطلب إدراج تعديلات في جدول أعمالنا".

وتابع لافروف: "أنا واثق بأن روسيا وجامعة الدول العربية وجميع أعضاء هذه المنظمة يمكنهم ويجب عليهم المساهمة في حل المشاكل، وفي المقام الأول، إنهاء إراقة الدماء، وإنهاء معاناة المدنيين".

وتابع: "نحن مستعدون للقيام بذلك معكم ومع جميع البلدان الأخرى التي تبدي اهتماما صادقا بإحلال السلام المستدام في الشرق الأوسط وضمان أمن جميع دول المنطقة دون استثناء، بما في ذلك دولة فلسطين، التي تنص على ضرورة إقامتها قرارات مجلس الأمن الدولي".

من جانبه، دعا أبو الغيط أيضا لإنهاء القتال لكنه حذر من أن مثل هذا العنف سيستمر في الشرق الأوسط في ظل بقاء القضية الفلسطينية من دون حل.

وقال: "مثل هذه الأحداث، وإن لم تكن بهذا المستوى من العنف، ستستمر مستقبلا بسبب غياب أي أفق سياسي أو محاولات لحل القضية الفلسطينية"، مشددا على ضرورة إيجاد حل عادل لهذه القضية عن طريق المفاوضات.

المصدر: RT

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