الخارجية الروسية: لافروف يجتمع مع أبو الغيط في موسكو غدا

أعلنت الخارجية الروسية اليوم الأحد أن الوزير سيرغي لافروف سيجري محادثات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في موسكو الاثنين تتصدرها أحداث غزة وإسرائيل.

وكتبت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر "تلغرام" أن لدى روسيا والجامعة العربية أجندة حافلة بالملفات، لكن أخذا في الاعتبار التصعيد الدرامي للنزاع العربي الإسرائيلي، ستعطى الأولوية لهذا الموضوع".

وفي وقت سابق اليوم أفاد جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، بأن أبو الغيط توجه إلى العاصمة الروسية في زيارة عمل تلبية لدعوة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

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وكانأبو الغيط دعا إلى وقف التصعيد العسكري ضد قطاع غزة بشكل فوري، مؤكدا أن استمرار إسرائيل في تطبيق سياسات عنيفة ومتطرفة يعد بمثابة قنبلة موقوتة تحرم المنطقة من أية فرص جادة للاستقرار على المدى المنظور.

من جهتها، دعت الخارجية الروسية، في بيان لها السبت، الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى وقف فوري لإطلاق النار، ونبذ العنف، وممارسة ضبط النفس اللازم، وإقامة عملية تفاوض، بمساعدة المجتمع الدولي، تهدف إلى إقامة سلام على أساس حل الدولتين.

المصدر: RT