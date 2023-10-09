عرين الأسود: طوفان الأقصى معركة الكل الفلسطيني ومعركة التحرير الكبرى

أعلنت مجموعة عرين الأسود في بيان لها، اليوم الاثنين، أن عملية طوفان الأقصى هي معركة الكل الفلسطيني وهي معركة التحرير الكبرى.

وجاء في البيان: "طوفان الأقصى هي معركة الكل الفلسطيني وهي معركة التحرير الكبرى بعون الله، ووجب عليكم جميعاً أن تنتقلوا من مرحلة الدفاع لمرحلة الهجوم في الضفة الغربية".

وتابع البيان: "أخرجوا لهم بكل ما ملكت أيمانكم فإنها والله أيام عزة فليكن لكم فيها أجرٌ عند الله".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، أنه لا تزال هناك ستة مواقع للقتال النشط في جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.

يذكر أن عملية "طوفان الأقصى" دخلت يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ، وقد أعلنت إسرائيل الحرب رسميا وكثفت غاراتها على القطاع.

المصدر: RT