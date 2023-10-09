وزارة الصحة بغزة: استهداف 4 سيارات إسعاف في منطقة عبسان شرق خانيونس

قالت وزارة الصحة بغزة فجر الثلاثاء إن الجيش الإسرائيلي استهدف 4 سيارات إسعاف في منطقة عبسان شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وتواصل الطائرات الإسرائيلية شن غارات عنيفة على عدة مواقع في قطاع غزة، وفق ما أفاد مراسل RT.

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واستهدفت المقاتلات الإسرائيلية عدة مبان تضم مكاتب إعلامية ومراكز طبية.

وكانت الصحة الفلسطينية قد أعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان على قطاع غزة إلى أكثر من 687 بينهم 140 طفلا و105 نساء.

وهزت انفجارات ضخمة مساء الاثنين قطاع غزة وذلك في اليوم الثالث من اندلاع المواجهات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

ولفتت وسائل إعلام عبرية إلى ما سمته بمؤشرات على عملية برية عسكرية وشيكة للقوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأطلقت فصائل فلسطينية يوم السبت عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية في العمق الإسرائيلي.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: RT