"طوفان الأقصى".. "كتائب القسام" تدمر عددا من الدبابات الإسرائيلية شرق المحافظة الوسطى (فيديو)

نشرت "كتائب القسام" يوم الاثنين مقطع فيديو وثق تدمير عدد من الدبابات الإسرائيلية شرق المحافظة الوسطى.

ويظهر في مقطع الفيديو الدبابات الإسرائيلية وهي تنفجر وتلتهمها النيران.

وأطلقت "حماس" فجر السبت 7 أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

واعترفت القوات الإسرائيلية والشرطة وغيرها من الأجهزة الأمنية بسقوط قتلى في صفوفهم بالإضافة إلى وقوع أسرى إسرائيليين وأجانب بيد حماس دون تحديد عددهم.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية "السيوف الحديدية" ردا على "طوفان الأقصى" وشن غارات على قطاع غزة.

المصدر: RT