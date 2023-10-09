تصريح لافت لعمرو موسى عن اهتراء نظرية الأمن الإسرائيلية وفشل مسار تطبيع العرب مع تل أبيب

أكد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، أن ما تسوقه جهات مشبوهة أن العرب يتجاهلون القضية الفلسطينية أمر ظهر بطلانه.

وقال موسى: "إن ما تسوقه جهات مشبوهة أن العرب أنفسهم يتجاهلون القضية الفلسطينية في اتصالاتهم الدولية وأن التطبيع (السلام مقابل السلام) هو المسار الوحيد الممكن أمر ظهر بطلانه".

وتابع موسى: "لم تعد أي دولة تملك 99% من أوراق أي لعبة دولية".

وأضاف: "لعل الاسرائيليين فهموا الآن أن نظريتهم في الأمن تهرًأت".

يذكر أنه يوم أمس الأول السبت، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة تكاتف الجهود من أجل الوقف الفوري للتصعيد، وإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وذلك خلال حديث له مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

كما شدّد شكري في هذا السياق على ضرورة أن يظل الهدف الأسمى للمجتمع الدولي هو تحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو - حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر: RT