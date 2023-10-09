السفير الروسي لدى إسرائيل: ندرس إمكانية إجلاء مواطنينا من غزة

ذكر السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف أن روسيا تدرس إمكانية إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.

وقال فيكتوروف في حديث للقناة التلفزيونية الأولى الروسية، يوم الاثنين: "ندرس إمكانية إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة. وندرسها بشكل أولي فقط مع مراعاة كافة الظروف".

وأضاف أنه "في حال اتخاذ إجراءات فعلية، سيدور الحديث عن مغادرتهم قطاع غزة والتوجه إلى دولة ثالثة، سيتم إرسال الطائرات الروسية إليها".

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ولم يستبعد الدبلوماسي تنظيم رحلات من إسرائيل إلى روسيا لنقل المواطنين.

يذكر أن الخارجية الروسية أصدرت تحذيرا للمواطنين الروس، وأوصت بالامتناع عن التوجه إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، مضيفة أن على الموجودين هناك إبداء الحذر والبقاء على اتصال بالبعثات الروسية في الخارج.

وقد أكدت السلطات الروسية مقتل مواطن روسي واحد، بينما لا يزال مصير عدد آخرين مجهولا على خلفية التصعيد في قطاع غزة إثر هجوم واسع لحركة "حماس" على إسرائيل منذ يوم السبت الماضي.

المصدر: تاس