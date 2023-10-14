لحظة بلحظة.. آخر تطورات ساعات الفجر في الحرب على غزة عقب عملية "طوفان الأقصى"
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دخلت الحرب على غزة يومها السابع عقب عملية "طوفان الأقصى" التي شنها مقاتلو حركة "حماس" يوم السبت الماضي، مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على الأهداف المدنية داخل القطاع.
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يتبع..