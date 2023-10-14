لحظة بلحظة.. آخر تطورات ساعات الفجر في الحرب على غزة عقب عملية "طوفان الأقصى"

دخلت الحرب على غزة يومها السابع عقب عملية "طوفان الأقصى" التي شنها مقاتلو حركة "حماس" يوم السبت الماضي، مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على الأهداف المدنية داخل القطاع.

يتبع..