وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراض هدفين مجهولين في سماء مدينة حيفا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم السبت باعتراض هدفين مجهولين في سماء مدينة حيفا.

هذا وأشارت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية إلى الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة إلى مدينة حيفا شمالي البلاد.

ولفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي أيضا إلى سماع دوي انفجارات في منطقة حيفا وأن التحقيق جار لمعرفة التفاصيل، مشيرة إلى الاشتباه بتسلل طائرات معادية في الجليل.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن المقاومة الفلسطينية أطلقت فجر اليوم السبت رشقة صاروخية باتجاه مدينة حيفا.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أنباء عن انفجار قوي في منطقة كريات ( في حيفا) وأنه لم يكن هناك إنذار.

وقد دخلت الحرب على غزة يومها السابع عقب عملية "طوفان الأقصى" التي شنها مقاتلو حركة "حماس" يوم السبت الماضي، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية، مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على الأهداف المدنية داخل القطاع.

المصدر: RT + "فلسطين اليوم" + وسائل إعلام عبرية