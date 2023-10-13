كتائب "القسام" توجه الآن ضربة صاروخية جديدة على تل أبيب "ردا على التهجير واستهداف المدنيين"

أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية اليوم الجمعة قصف "تل أبيب" ردا على التهجير واستهداف المدنيين.

كما أكدت كتائب "القسام" قصف "تحشدات لقوات الاحتلال في "جفار عام" شمال شرق غزة برشقة صاروخية".

وأعلنت كتائب القسام في وقت سابق من اليوم قصف قاعدة "حتسريم" الجوية الإسرائيلية وتل أبيب برشقات صاروخية ردا على التهجير واستهداف المدنيين.

وأكدت مصادر إسرائيلية إصابة مباشرة بمبنى في رحوفوت في منطقة تل ابيب جراء سقوط صاروخ، وأكدت تسجيل اصابات في رحوفوت جراء الصاروخ.

كما ذكرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم أنها استهدفت مقر قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي في مدينة صفد في منطقة الجليل بصاروخ "عياش 250".

هذا وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة على شارعي صلاح الدين والرشيد، بحق قوافل المواطنين النازحين من شمال غزة بحسب طلب الجانب الإسرائيلي.

وقال المكتب الإعلامي في بيان صحفي: "مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال بحق ثلاث قوافل للمواطنين في مواقع مختلفة على شارعي صلاح الدين والرشيد، ممن حاولوا الوصول لجنوب وادي غزة بحسب طلب جيش الاحتلال، هذه المجزرة خلفت حتى اللحظة وفي حصيلة أولية 70 شهيدا جلهم أطفال ونساء وأكثر من 200 إصابة".

ودخلت الحرب على غزة يومها السابع عقب عملية "طوفان الأقصى" التي شنها مقاتلو حركة "حماس" يوم السبت الماضي، مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على الأهداف المدنية داخل القطاع.

المصدر: RT