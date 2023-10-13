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هيئة البث الإسرائيلية: هناك نقص كبير في عدد سترات الجنود الواقية

آخر تطورات الحرب على غزة في يومها السابع عقب عملية "طوفان الأقصى" لحظة بلحظة

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آخر تطورات الحرب على غزة في يومها السابع عقب عملية
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دخلت الحرب على غزة يومها السابع عقب عملية "طوفان الأقصى" التي شنها مقاتلو حركة "حماس" يوم السبت الماضي، مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على الأهداف المدنية داخل القطاع.

يتبع..

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