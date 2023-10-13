مقتل 15 فلسطينيا وإصابة العشرات بمواجهات مع القوات الإسرائيلية في الضفة اليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، عن استشهاد 11 مواطنا بينهم طفل، وإصابة العشرات بجروح بينهم حالات خطيرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

فقد أطلقت القوات الإسرائيلية النار لقمع مسيرات سلمية انطلقت في مختلف محافظات الضفة الغربية، تنديدا بالعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة

واستشهد أربعة مواطنين هم: سامح خالد عودة أبو طبيخ (25 عاما) من باقة الحطب، وبكر حسن عودة جمعين (38 عاما) من ضاحية اكتابا، واسلام بلال حسان ابو زنط (24 عاما) من طولكرم، ورابع لم تعرف هويته بعد، وأصيب اثنان آخران، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط مصانع "جيشوري" الاستيطانية، غرب مدينة طولكرم.

وفي السياق ذاته، استشهد الطفل أمير مليطات (14 عاما) جراء إصابته برصاصة في رأسه خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية، قرب حاجز بيت فوريك العسكري، شرق نابلس.

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وفي الخليل، استشهد الشاب مصعب أحمد المدهون (23 عاما)، بعد إصابته بالرصاص الحي خلال مواجهات في منطقة باب الزاوية، وسط مدينة الخليل، والشاب عيسى ماهر أحمد عيسى العملة (21 عاماً) متأثرا بجروح حرجة في البطن جراء الرصاص الإسرائيلي الحي ببلدة بيت أولا.

وفي طوباس، أفادت وزارة الصحة، باستشهاد مواطن وصل وهو في حالة حرجة بعد اصابته برصاص القوات الإسرائيلية إلى مستشفى طوباس الحكومي من بلدة طمون، وقد أصيب خلال مواجهات قرب قرية عاطوف.

وفي بيت لحم، استشهد الشاب عيسى سامي زعل جبرين (26 عاما) متاثرا بجروحه، إثر إصابته برصاص إسرائيلي في الرأس، خلال مواجهات شهدتها بلدة تقوع.

وفي القدس، استشهد الشاب أحمد خالد عيد فراج (23 عاما) متأثرا بإصابته بالرصاص الحي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في بلدة بدو شمال غرب القدس.

وبارتقاء الشهداء الـ11 اليوم الجمعة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة إلى 46 شهيدا منذ السبت الماضي 7/10/2023.

المصدر: وكالة وفا للأنباء