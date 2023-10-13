الجيش الإسرائيلي يعتقل 60 فلسطينيا في الضفة الغربية

أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الجمعة، اعتقال القوات الإسرائيلية نحو 60 مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية.

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وذكر نادي الأسير في بيان رسمي، "واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم، حملات الاعتقال في الضفة الغربية، وشنت حملة جديدة، طالت على الأقل 60 مواطنا بينهم 30 معتقلا من محافظة الخليل، إلى جانب نواب من المجلس التشريعي وقيادات فلسطينية وأسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، بالإضافة إلى فتاة من القدس".

وأشار البيان إلى أن "حصيلة الاعتقالات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ الـ7 من أكتوبر الجاري، بلغت أكثر من 260 حالة اعتقال، إلى جانب العشرات من العمال الفلسطينيين ومن غزة"، لافتا إلى أنه لم تعرف أعدادهم بدقة. حتى اللحظة.

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ولفت البيان، إلى أن الجيش الإسرائيلي "نفذ عمليات تنكيل وتخريب كبيرة داخل منازل المعتقلين، عدا عن الاعتداءات بالضرب المبرح، والتهديدات بإطلاق النار على المعتقلين وعائلاته".

والجدير ذكره أن الجيش الإسرائيلي اعتقل منذ مطلع العام الجاري أكثر من 5600 فلسطيني.

المصدر: RT