الجيش الإسرائيلي يعتقل 55 فلسطينيا في الضفة الغربية

شن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، طالت 55 فلسطينيا على الأقل بينهم أسرى سابقون.

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وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت 55 مواطنا على الأقل، وتوزعت على محافظات الخليل وبيت لحم وجنين وطولكرم ونابلس وأريحا ورام الله وقلقيلية والقدس.

وقال: "إن جزءا من المعتقلين هم أسرى سابقون تعرضوا للاعتقال، ومنهم من أمضى سنوات في سجون الاحتلال".

وأضاف: "أن حملة الاعتقالات هذه، تأتي في ظل العدوان الشامل، التي يشنه الاحتلال على أبناء شعبنا، حيث شكلت عمليات الاعتقال، وما تزال السياسة الثابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال للتنكيل بالمواطنين، والانتقام منهم، ولتقويض أي حالة مقاومة متصاعدة ضده".

ولفت إلى أن "الاحتلال اعتقل من الضفة منذ السابع من أكتوبر الجاري، تاريخ أكثر من 200 مواطن من الضفّة".

والجدير ذكره أن الجيش الإسرائيلي اعتقل منذ مطلع العام الجاري أكثر من 5600 فلسطيني، فيما تم اعتقال أكثر من 200 مواطن من الضفّة منذ السابع من أكتوبر الجاري.

المصدر: RT