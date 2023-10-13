وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى إسرائيل (فيديو)

وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إسرائيل صباح الجمعة في زيارة تهدف إلى إظهار تضامن الولايات المتحدة مع الدولة العبرية.

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وسيلتقي أوستن مع مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وذلك غداة زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الى الدولة العبرية.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الزيارة تهدف إلى التشديد على "الدعم الراسخ من الولايات المتحدة لشعب إسرائيل والتزامها أن توفر لإسرائيل ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها".

وسيشهد أوستن وصول بعض المساعدات العسكرية التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل.

كما أعلنت واشنطن توجّه حاملة طائرات وسفن حربية إلى شرق البحر المتوسط في خطوة لردع أي طرف إقليمي عن مهاجمة إسرائيل في ظل الحرب الدائرة في غزة.

وأكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية للصحافيين أثناء توجه أوستن إلى إسرائيل "لقد قمنا بزيادة الدعم لهم. وصلت شحنات متعددة إلى إسرائيل من العتاد الذي طلبوه، وستصل شحنة أخرى اليوم والمزيد خلال الأيام المقبلة".

وشدد على أن واشنطن تتعاون مع الدولة العبرية في قضية الرهائن الذين أسرتهم الحركة، وبينهم العديد من الأجانب. وأوضح "نقوم بتقديم النصائح والمساعدة في هذا الموضوع الدقيق".

وكان أوستن أكد في تصريحات من بروكسل الخميس أن الولايات المتحدة لم يكن لديها أي مؤشرات إلى أنّ حماس كانت تُجري استعدادات للهجوم على إسرائيل.

المصدر: أ ف ب