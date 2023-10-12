بلينكن يصل بزيارة تضامن ودعم إلى إسرائيل

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس إلى تل أبيب في زيارة تضامن ودعم لإسرائيل.

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وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أثناء استقبال بلينكن في مطار بن غوريون: "لن ينسى شعب إسرائيل أبدا الدعم الأمريكي في هذه الأيام الصعبة."

وأضاف: "أشكر صديقي وزير الخارجية أنتوني بلينكن، والرئيس بايدن، وجميع أصدقائنا في الولايات المتحدة على وقوفهم الواضح إلى جانب إسرائيل وإدانة الإرهاب ودعم حق دولة إسرائيل في الدفاع عن نفسها ومواطنيها".

وتابع: "نحن نقاتل منظمة إرهابية قاتلة وسننتصر في الحرب".

وفي وقت لاحق من اليوم، سيشارك كوهين في اجتماع بلينكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأفادت وسائل إعلام، سابقا، أن بلينكن سيجري أيضا في 13 أكتوبر الجاري محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

المصدر: RT