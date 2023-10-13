وزير الدفاع التركي يحث على إطلاق الرهائن ومنع اتساع المواجهة بين إسرائيل وفلسطين

أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر أن الهدف الرئيسي بالنسبة لبلاده في المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية الآن إطلاق الرهائن، ومنع التصعيد واتساع رقعة المواجهة.

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ونقل المكتب الصحفي لغولر عنه قوله: "موقفنا واضح سواء في معركتنا ضد الإرهاب أو في جميع الحروب والصراعات في منطقتنا. ندين أي أعمال ضد المدنيين وأي هجمات على المستوطنات. في الوقت الحالي، هدفنا الرئيسي هو إطلاق سراح الرهائن ومنع توسع رقعة الصراع في غزة إلى جبهات أخرى، وبالطبع إنهاؤه الفوري".

وأضاف: "يجب أن تبدأ مفاوضات السلام في أقرب وقت ممكن، ويجب إحراز تقدم في إطار حل الدولتين المدعوم دوليا. هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم".

وصباح السبت الماضي شنت "حماس" عملية "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة.

ودارت حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وتشن غارات جوية وقصفا عنيفا على قطاع غزة.

المصدر: سبوتنيك