"حرييت": تركيا مستعدة للوساطة في تبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل لكن هناك ما قد يفشلها

ذكرت صحيفة "حرييت" التركية أن أنقرة مستعدة للمساعدة في تنفيذ صفقة لتبادل الأسرى بين "حركة "حماس" وإسرائيل، لكن العملية البرية المحتملة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة قد تمنع ذلك.

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وقالت "حرييت" إن الكثير من الدول تطالب تركيا بالتدخل لإنقاذ الرهائن الذين تحتجزهم "حماس". من جانبها، ترحب أنقرة بهذه الفكرة، لكن هناك عقبة خطيرة قد تحبط المسعى وهي العملية البرية المحتملة للقوات الإسرائيلية في غزة والتي قد تتحول إلى حرب واسعة النطاق.

وحسب الصحيفة التركية، فإن هذه الحرب قد تشمل سوريا ولبنان أيضا، مما سيؤدي إلى نشوب حرب كبرى في الشرق الأوسط.

وتحدثت "حرييت" في وقت سابق عن احتمال دخول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شخصيا على خط الوساطة من أجل وقف التصعيد الفلسطيمي الإسرائيلي الأخير.

المصدر: "نوفوستي"