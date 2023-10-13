نصرالله يبحث مع عبد اللهيان الأوضاع في فلسطين والمنطقة

استقبل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، وزير الخارجية ‏الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي يقوم بجولة في المنطقة تشمل بغداد وبيروت ودمشق.

وخلال اللقاء بين نصر الله وعبد اللهيان الذي حضره مساعد ‏وزير الخارجية مهدي شوشتري والسفير ‏الإيراني في بيروت مجتبى أماني، جرى "استعراض الأحداث والتطورات ‏الأخيرة في المنطقة، خصوصًا بعد عملية "طوفان الأقصى"، والعدوان الإسرائيلي ‏المتواصل على غزة، والجرائم الوحشية التي يرتكبها بحق أهل غزة جميعا، وما جرى ‏في المسجد الأقصى والضفة الغربية".

وجرى تقييم الأوضاع والمواقف الدولية ‏والإقليمية والنتائج المحتملة.

وتم بحث المسؤوليات الملقاة على ‏عاتق الجميع والمواقف الواجب اتخاذها تجاه هذه الأحداث التاريخية والتطورات ‏الخطيرة. ‏

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" يومها السابع، حيث قتل أكثر من 1400 إسرائيلي، وأصيب أكثر من 3300 آخرون، وتم أسر نحو 200 إسرائيلي ونقلهم إلى قطاع غزة.

وبحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية مساء أمس الخميس، فقد ارتفع عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1572 شخصا، فيما أصيب نحو 7262 شخص أخرين

المصدر: قناة "المنار" + RT