أمير عبد اللهيان: في ظل استمرار العدوان وجرائم الحرب والحصار على غزة فإن فتح جبهات أخرى احتمال قائم

وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مساء اليوم الخميس إلى العاصمة اللبنانية بيروت ضمن جولة يجريها في عدد من الدول العربية.

وكان في استقبال الوزير الإيراني وفد من نواب "حزب الله" و"حركة أمل" في البرلمان اللبناني، بالإضافة إلى ممثلي حركة "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي".

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من بيروت: "عملية طوفان الأقصى جاءت رداً على جرائم الكيان الصهيوني"، مؤكدا أن "الدول والشعوب الإسلامية لا تقبل بالانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف أمير عبد اللهيان: "إن قطع الماء والكهرباء واستهداف المدنيين من أهل غزة هي جريمة حرب يرتكبها كيان الاحتلال الصهيوني"، مشددا على أن "الكيان الصهيوني وداعموه سيكونون مسؤولين عن نتائج استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني".

وفي تصريح لقناة "الميادين"، أكد الوزير أمير عبد اللهيان أن "إيران مستمرة وبقوة في دعمها السياسي والإعلامي للمقاومة الفلسطينية".

وأوضح قائلا: "مباحثاتنا مع السعودية في إطار استراتيجيتنا لدعم فلسطين".

وأردف أمير عبد اللهيان لـ"الميادين": "في ظل استمرار العدوان وجرائم الحرب والحصار على غزة فإن فتح جبهات أخرى هو احتمال قائم".

هذا وأقر الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الخميس رسميا، بمقتل أحد جنوده جراء صاروخ "كورنيت" أطلقه "حزب الله" اللبناني أمس الأربعاء.

في حين حذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر.

كما حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إيران و"حزب الله" اللبناني من التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

المصدر: "الميادين" + RT