طائرة عبد اللهيان تعود أدراجها عقب استهداف مطار دمشق (صورة)  

أفاد مصدر دبلوماسي لـ"سبوتنيك" بأن طائرة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التي كانت في طريقها إلى لبنان، عادت أدراجها إثر تعرض مطار دمشق لقصف إسرائيلي.

وقال المصدر: "طائرة وزير الخارجية الإيراني غيرت مسارها وعادت إلى طهران، بعد تعذر هبوطها في المطارات السورية جراء العدوان الإسرائيلي".

وكان عبد اللهيان صرح قبيل جولته إلى بغداد ودمشق وبيروت، قائلا: "الصهاينة يريدون إبادة الشعب الفلسطيني برمته".

وحسب صحيفة "الوطن" السورية فإن عبد اللهيان وصل إلى بغداد في زيارة تستمر لعدة ساعات.

وكانت وكالة "تسنيم" أفادت في وقت سابق اليوم الخميس بأن عبد اللهيان سيبدأ جولة إقليمية تشمل العراق وسوريا ولبنان لبحث الأوضاع في قطاع غزة.

وأعلن سفير إيران في لبنان مجتبى أماني أن عبد اللهيان سيزور لبنان في "إطار جولة بالمنطقة، في ظل الأحداث الجارية في فلسطين، والجرائم التي تمارس بحق غزة وتداعياتها الخطيرة".

وأفادت مراسلتنا نقلا عن مصادر محلية بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف محيط مطاري دمشق وحلب الدوليين.

وقال مدير مؤسسة الطيران المدني باسم منصور: "يجري الآن التحقق من حجم الأضرار الناجمة بسبب العدوان الإسرائيلي على مطاري حلب ودمشق".

المصدر: RT