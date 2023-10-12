عبد اللهيان يتوجه إلى دمشق لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

ذكرت صحيفة "الوطن" السورية أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيصل إلى دمشق غدا، لبحث آخر التطورات وعلى رأسها المستجدات على الساحة الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أنه سيلتقي الوزير الإيراني مع نظيره السوري فيصل المقداد لبحث آخر التطورات وعلى رأسها المستجدات على الساحة الفلسطينية وتداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأعلن سفير ايران لدى لبنان مجتبی أمانی في تغريدة له أنه "في ظل الأحداث الجارية في فلسطين والجرائم التي تمارس بحق غزة وتداعياتها الخطيرة"، تبدأ اليوم الخميس جولة لوزير الخارجية الايراني مشيرا إلى أنها تشمل لبنان.

المصدر: الوطن