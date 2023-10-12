الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف محيط مطاري دمشق وحلب الدوليين

تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي استهدف محيط مطاري دمشق وحلب الدوليين، اليوم الخميس، ما أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما عن الخدمة.

وقال مصدر عسكري سوري: "حوالي الساعة 13:50 من بعد ظهر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ مستهدفا مطاري حلب ودمشق الدوليين ما أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما عن الخدمة".

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وأضاف المصدر، "إن هذا العدوان هو محاولة يائسة من العدو الإسرائيلي المجرم لتحويل الأنظار عن جرائمه التي يرتكبها في غزة، والخسائر الكبيرة التي يتعرض لها على يد المقاومة الفلسطينية، وهو جزء من النهج المستمر في دعم الجماعات الإرهابية المتطرفة التي يحاربها الجيش السوري في شمال البلاد، والتي تشكل ذراعا مسلحا للكيان الإسرائيلي".

المصدر: RT