 
مباشر
عاجل
مراسلنا: مقتل شقيق عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف محيط مطاري دمشق وحلب الدوليين

أخبار العالم العربي

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف محيط مطاري دمشق وحلب الدوليين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w7t0

تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي استهدف محيط مطاري دمشق وحلب الدوليين، اليوم الخميس، ما أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما عن الخدمة.

وقال مصدر عسكري سوري: "حوالي الساعة 13:50 من بعد ظهر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ مستهدفا مطاري حلب ودمشق الدوليين ما أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما عن الخدمة".

إقرأ المزيد
إعلام عبري: إطلاق قذائف صاروخية من سوريا على إسرائيل
إعلام عبري: إطلاق قذائف صاروخية من سوريا على إسرائيل

وأضاف المصدر، "إن هذا العدوان هو محاولة يائسة من العدو الإسرائيلي المجرم لتحويل الأنظار عن جرائمه التي يرتكبها في غزة، والخسائر الكبيرة التي يتعرض لها على يد المقاومة الفلسطينية، وهو جزء من النهج المستمر في دعم الجماعات الإرهابية المتطرفة التي يحاربها الجيش السوري في شمال البلاد، والتي تشكل ذراعا مسلحا للكيان الإسرائيلي".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا