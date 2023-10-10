إعلام عبري: إطلاق قذائف صاروخية من سوريا على إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مساء يوم الثلاثاء أنه تم إطلاق قذائف صاروخية من سوريا باتجاه إسرائيل.

وقالت "القناة 14" الإسرائيلية إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة رمات مغشيميم بهضبة الجولان عقب إطلاق قذائف من سوريا.

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وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه تم رصد إطلاق عدة صواريخ من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل وقد عبر بعضها إلى داخل إسرائيل وسقط على ما يبدو في منطقة مفتوحة فيما سقط البعض الآخر في الأراضي السورية، وفق ما نقله موقع "ynet" العبري.

وأشارت القناة العبرية إلى أن القوات الإسرائيلية تقوم بالتحقيق في الحادث.

جدير بالذكر أن الحدود الجنوبية اللبنانية تشهد انتشارا للجيش اللبناني وسط استنفار عسكري للجيش الإسرائيلي، فيما يسود الهدوء الحذر الموقع.

كما قوات "اليونيفيل" والجيش اللبناني يقومان بتسيير دوريات مشتركة على طول الخط الأزرق جنوب لبنان، في الوقت الذي استنفر الجيش الإسرائيلي قواته على الحدود الشمالية.

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وتأتي التطورات الجديدة عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي، وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو، بتدمير "حماس" وتحويل غزة إلى خراب داعيا الفلسطينيين إلى مغادرة القطاع.

جدير بالذكر أن الغارات المتواصلة منذ السبت أسفرت عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية