بوريل يدعو إلى فتح الممرات الإنسانية وتسهيل خروج المدنيين من غزة إلى مصر

أعلن مفوض السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إفساح المجال لوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفتح ممرات لخروج المدنيين إلى مصر.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع طارئ لمجلس الاتحاد الأوروبي في عاصمة سلطنة عمان: "عبر المشاركون عن إدانتهم لأي هجوم ضد المدنيين، ودعوا إلى إطلاق سراح الرهائن واحترام القانون الدولي والقانون الإنساني، وفتح الممرات الإنسانية، وتسهيل مغادرة المدنيين إلى مصر".

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وأكد أنه يجب على الاتحاد الأوروبي زيادة المساعدات الإنسانية لضحايا النزاع.

وطالبت الجبهة الداخلية بغزة المواطنين في القطاع، بعدم الخروج من منازلهم، معتبرة أن "الاحتلال يريد شن حرب نفسية عليهم وتهجيرهم".

أفادت القناة 12 الإسرائيلية في وقت سابق بأن تل أبيب وجهت تحذيرا إلى السلطات المصرية بأنه إذا أدخلت إمدادات إغاثية إلى قطاع غزة فسيتم قصف الشاحنات.

وأطلقت حركة حماس السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: تاس