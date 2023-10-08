الجبهة الداخلية في غزة تحذر من الحرب النفسية وتدعو المواطنين لعدم ترك منازلهم

طالبت الجبهة الداخلية بغزة المواطنين في القطاع، بعدم الخروج من منازلهم، معتبرة أن "الاحتلال يريد شن حرب نفسية عليهم وتهجيرهم".

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كما دعت إلى عدم متابعة المنسق والناطق باسم الجيش الإسرائيلي.

يأتي ذلك، على خلفية دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو السبت، الفلسطينيين إلى مغادرة قطاع غزة، مهددا بتدمير حركة حماس وتحويل قطاع غزة إلى خراب.

وأشار نتنياهو في خطاب مصور بثه مساء السبت، إلى أن إسرائيل تستعد لحرب طويلة الأمد على قطاع غزة، محملا حركة حماس المسؤولية الكاملة عن "سلامة الأسرى" الإسرائيليين.

وفجر السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة.

وفي ساعات المعركة الأولى نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

واعترفت القوات الإسرائيلية بسقوط قتلى في صفوفها بالإضافة إلى وقوع أسرى إسرائيليين بيد حماس دون تحديد عددهم.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية "السيوف الحديدية" ردا على "طوفان الأقصى" وشن غارات على قطاع غزة.

المصدر: RT