استنفار للجيش الإسرائيلي وانتشار للجيش اللبناني عند الحدود الجنوبية

تشهد الحدود اللبنانية الجنوبية انتشارا للجيش اللبناني، وسط استنفار عسكري للجيش الإسرائيلي، فيما يسود الهدوء الحذر الموقع.

وأفادت صحيفة "النهار" بأن عناصر الجيش الإسرائيلي في حالة استنفار على الحدود وسط وانتشار للجيش من الجانب اللبناني.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل RT بأن قوات "اليونيفيل" والجيش اللبناني، يقومان بتسيير دوريات مشتركة على طول الخط الأزرق جنوب لبنان.

ويوم أمس الاثنين، أعلن "حزب الله" مقتل 3 من عناصره في قصف إسرائيلي على لبنان، وقالت إسرائيل إن نائب القائد اللفتنانت كولونيل، عليم عبد الله، قتل في غارة سابقة على الحدود أعلنت كتائب القسام في لبنان مسؤوليتهم عنها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تصرفت بشكل حاسم في مواجهة الأحداث على جبهة لبنان، وذلك "من الأرض ومن الجو، بسرعة ودقة"، مؤكدا أنه "لا توجد أحداث أخرى في الشمال، لكن الجيش الإسرائيلي على استعداد تام للسيناريوهات المستقبلية".

المصدر: "النهار" + RT