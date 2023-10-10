"اليونيفيل" والجيش اللبناني يسيران دوريات على طول الخط الأزرق (فيديوهات)

أفاد مراسل RT بأن قوات "اليونيفيل" والجيش اللبناني، يقومان بتسيير دوريات مشتركة على طول الخط الأزرق جنوب لبنان.

ويأتي تسيير الدوريات وسط أنباء عن حدث أمني عند الجبهة الشمالية لإسرائيل مع لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات تشتبه باختراق أجواء هضبة الجولان والجليل الأعلى، مشيرا إلى أن طائرات ترافق قوات الجيش الإسرائيلي وتقوم بمسح المنطقة.

وتحدثت مصادر إعلامية عن معلومات عن حالة تسلل جوي لطائرة مسيرة من القطاع الشرقي.

ويوم أمس الاثنين، أعلن "حزب الله" مقتل 3 من عناصره في قصف إسرائيلي على لبنان، وقالت إسرائيل إن نائب القائد اللفتنانت كولونيل، عليم عبد الله، قتل في غارة سابقة على الحدود أعلنت كتائب القسام في لبنان مسؤوليتهم عنها.

المصدر: RT