الجيش الإسرائيلي يتحدث عن التطورات على "الجبهة اللبنانية"

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تصرفت بشكل حاسم في مواجهة الأحداث على جبهة لبنان، وذلك "من الأرض ومن الجو، بسرعة ودقة".

وأعلن هغاري "مقتل نائب قائد لواء أثناء الاشتباك مع المسلحين الذين تسللوا من لبنان"، مؤكدا "مقتل عدد من نشطاء حزب الله في القصف الذي طال الأراضي اللبنانية".

وأكد أنه "لا توجد أحداث أخرى في الشمال، لكن الجيش الإسرائيلي على استعداد تام للسيناريوهات المستقبلية"، مضيفا: "نحن نتواجد في خضم ساعات حاسمة ونواصل شن هجمات مكثفة من الجو في قطاع غزة ونتواجد في تقييمات دائمة للوضع في شمالي البلاد".

ويوم أمس الاثنين، قتل ما لا يقل عن ثلاثة من مقاتلي حزب الله في قصف إسرائيلي على لبنان، وقالت إسرائيل إن أحد ضباطها قتل في غارة سابقة على الحدود أعلنت كتائب القسام في لبنان مسؤوليتهم عنها.

وقال الجيش في وقت لاحق إن نائب القائد اللفتنانت كولونيل، عليم عبد الله، قتل خلال الغارة.

وقال "حزب الله" إن ثلاثة من عناصره لقوا حتفهم في قصف إسرائيلي بجنوب لبنان.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية