مراسلتنا: أنباء عن حدث أمني عند الجبهة الشمالية مع لبنان

أفادت مراسلتنا بورود أنباء عن حدث أمني عند الجبهة الشمالية لإسرائيل مع لبنان.

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ولفتت إلى أنه هناك اشتباه بمحاولة تسلل جديدة، وتم الطلب من سكان المنطقة حبس أنفسهم في المنازل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات تشتبه باختراق أجواء هضبة الجولان والجليل الأعلى، مشيرا إلى أن طائرات ترافق قوات الجيش الإسرائيلي وتقوم بمسح المنطقة.

وكانت مصادر إعلامية لبنانية أفادت صباح الثلاثاء، بأن القوات الإسرائيلية ألقت عددا من القنابل المضيئة عند الحدود اللبنانية، قرب بلدة بليدا، فيما تشهد المنطقة تحليقا مكثفا لطيران الاستطلاع.

وقال مراسل قناة المنار التابعة لحزب الله إن عددا من القنابل المضيئة سقطت في "خربة شعيب" في خراج بليدا جنوب لبنان ما أشعل حريقا سارع الدفاع المدني لإخماده.

وأفاد بأن الطائرات الإسرائيلية المسيرة تحلق بشكل متواصل على طول الحدود مع لبنان.

يتبع..