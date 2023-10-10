"طوفان الأقصى" بيومها الرابع.. إسرائيل توسع رقعة غاراتها والقسام تصعد عملياتها

في اليوم الرابع من عملية "طوفان الأقصى"، كثفت إسرائيل غاراتها على غزة، ووسعت رقعة الإستهدافات لتشمل جنوب لبنان وقرب الحدود المصرية، فيما أعلنت كتائب القسام تصعيد عملياتها.

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