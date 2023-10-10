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الأرجنتين تعلن مقتل 7 من مواطنيها وفقدان 15 في إسرائيل

"طوفان الأقصى" بيومها الرابع.. إسرائيل توسع رقعة غاراتها والقسام تصعد عملياتها

أخبار العالم

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في اليوم الرابع من عملية "طوفان الأقصى"، كثفت إسرائيل غاراتها على غزة، ووسعت رقعة الإستهدافات لتشمل جنوب لبنان وقرب الحدود المصرية، فيما أعلنت كتائب القسام تصعيد عملياتها.

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