مادورو: إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة بعد قرار إسرائيل فرض حصار كامل عليه.

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وذكر مادورو أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عبر عن "قلقه الشديد" إزاء تداعيات هذه الخطوة. وقال في تصريح عبر التلفزيون، أمس الاثنين: "الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) أصدر بيانا، قرأناه بعناية، بيانا تحذيريا وتنبيهيا من الإبادة الجماعية التي بدأت ضد الشعب الفلسطيني في غزة".

وأضاف: "سبق لنا وأن شهدنا في الماضي مذابح، ومجازر وحشية، بحق الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يتعرضون لنظام "فصل عنصري جديد.

وتابع: "نطالب بوقف إطلاق النار، ونطالب باحترام قرارات الأمم المتحدة، ونطالب باحترام حقوق الشعوب، ونطالب ببدء مفاوضات سلام فورا لكي يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الاستقلال والأرض والسلام

وأقر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سابقا، في بيانه "بمخاوف إسرائيل المشروعة بشأن أمنها". وعبر في الوقت ذاته عن "قلقه الشديد" إزاء قرار إسرائيل فرض حصار كامل على قطاع غزة.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أمس الاثنين، أنه أمر بفرض حصار كامل على قطاع غزة، وذلك في إطار عملية "السيوف الحديدية" التي تجريها إسرائيل ردا على عملية "طوفان الأقصى".

المصدر: أ ف ب