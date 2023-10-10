انطلاق قافلة إغاثية إنسانية مصرية إلى معبر رفح البري لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني

انطلقت إلى معبر رفح البري اليوم قافلة إغاثية إنسانية مصرية لتكون على أهبة الاستعداد لاستقبال الحالات الحرجة التي قد يستدعي نقلها عبر الحدود، لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

ومن منطلق الدور الإنساني الذي تضطلع به الدولة المصرية ودورها المحوري باعتبارها ممرا إنسانيا يسعى لتخفيف ويلات المعاناة عن الشعب الفلسطيني، واستمرارا لجهود جمعية الهلال الأحمر المصري المنوط بها تقديم الدعم الإنساني اللازم وقت الأزمات والكوارث، انطلقت قافلة تقديم الدعم النفسي وخدمات الإسعافات الأولية النفسية للعابرين من قطاع غزة، كما حملت القافلة مساعدات أولية مقدمة من الهلال الأحمر المصري عبارة عن مستلزمات ومستهلكات طبية.

RT

ويتم على قدم وساق تجهيز دفعة ثانية من المساعدات تشتمل على الاحتياجات الضرورية وفق الأولويات التي تتطلبها الأحداث، من خلال النداءات التي توجهها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، سعيا لتخفيف وقع الأزمة على الشعب الفلسطيني.

RT

ويجري التنسيق في ذات الشأن مع جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمنظمات الإنسانية المعنية بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني في مثل هذه المواقف.

ويتم متابعة الموقف الإنساني من خلال غرفه العمليات المركزية، والتي تعمل على مدار الساعة من أجل تقييم الموقف ورصد الاحتياجات.

جدير بالذكر أن جمعية الهلال الأحمر المصري، قدمت الخدمات الإنسانية لجميع الدول العربية المتضررة بالأزمات والكوارث وكان آخرها في مدينة درنة الليبية وماتزال الجمعيه تقدم الخدمات الإنسانية على الحدود المصرية السودانية لجميع العابرين.

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المصدر: RT