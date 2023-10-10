رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري يوجه رسالة عنيفة لنتنياهو

وجه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري اللواء أحمد العوضي، رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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وقال اللواء العوضي في تصريحات لـRT إن: "مصر لن تسمح بأى عناصر للجوء إلى سيناء أو اللجوء إلى الأراضي المصرية ومخطط بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي لن يفلح ومصر لن تسمح بأن يكون الحل في القضية الفلسطينية يكون على حساب مصر".

وأشار العوضي إلى أن: "حل القضية الفلسطينية يكمن في المبادرات والاتفاقات الدولية التي أبرمت وأقرت حل الدولتين هذا هو الحل الأمثل للقضية الفلسطينية التي هي لب الصراع في الشرق الأوسط".

وصرح بأن: "خريطة الشرق الأوسط لن تتغير على حساب مصر، مؤكدا أن مصر لن تسمح لأي حد بأن يتواجد على أراضيها، ولا بد أن يتمسك بأرضهم ويكون لديهم أسرار ومقاومة أي هناك تضحيات وهناك خسائر ولكن هذه ضريبة الدفاع عن الوطن والدفاع عن الأرض ضد المستعمر وضد المحتل الغاشم لهذه الأراضي من عشرات السنين".

وتابع: "إسرائيل تضيق الخناق على الشعب الفلسطيني، والدمار والاستخدام المفرط للقوة الغاشمة أو للقوة العسكرية للمدنيين العزل، وقال إن مصر تسعى إلى إيقاف إطلاق النار ونزيف الدم الذي يجرى ما بين الفلسطينيين لأن هذا يولد عداء بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وقال ان الخسائر التي تلحق بالأطفال والنساء والمدنيين العزل هذا يخلق مرارة وحقد دفين مابين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي وتزيد من مساحة العنف خاصة أن هنالك تصريح من كتائب القسام بإعدام رهينة نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة".

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم