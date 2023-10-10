موسكو: مستعدون للعمل بصيغة "الرباعية الشرق أوسطية" لكن إحياءها مرهون بواشنطن

أكدت الخارجية الروسية استعداد موسكو لأي عمل بصيغة اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط، محذرة مع ذلك من أنه تستحيل إعادة إطلاق هذه الآلية دون رغبة الولايات المتحدة في ذلك.

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وأشار سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء إلى أن عمل اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط التي تضم روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، يشهد جمودا بسبب موقف الأمريكيين في السنوات الأخيرة.

وقال إن "تصعيد التوتر في الشرق الأوسط الذي نشهده اليوم، والتطور الدراماتيكي للأحداث في المنطقة، يعود إلى حد بغيد إلى محاولات الولايات المتحدة احتكار عملية التسوية في الشرق الأوسط واستبدالها بأنواع من الصفقات".

وأضاف فيرشينين: "نحن مستعدون لأي عمل أو مشاورات، لكن فك الجمود عن عمل آلية لا تريدها أطراف فيها، وفي مقدمتها الأمريكيون، يبدو أمرا مستحيلا"، مؤكدا أن روسيا كانت وستبقى ملتزمة بالجهود الجماعية لتحقيق التسوية.

المصدر: وكالات