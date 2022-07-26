بوليانسكي: واشنطن لا تهتم باستئناف عمل الرباعية الشرق أوسطية

أكد نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن روسيا ستواصل الجهود لإنعاش عملية التسوية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن واشنطن غير معنية بذلك.

وقال بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء: "ندعو باستمرار إلى إعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة، التي يجب أن تكون نتيجتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، مع مراعاة مخاوف الإسرائيليين بشأن الأمن القومي".

وتابع: "نحن على قناعة بأنه من المطلوب تكثيف الجهود المتعددة الأطراف، بما في ذلك في إطار الرباعية الشرق أوسطية للوسطاء الدوليين. وفي هذا الصدد نؤكد عزمنا على التعامل مع الشركاء ضمن الرباعية، الهادف إلى زيادة فاعلية عمل هذه الصيغة المتفق عليها من قبل مجلس الأمن الدولي".

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وأشار إلى أهمية تنسيق الجهود مع الشركاء في المنطقة، مضيفا أن "هذا ما تقوم عليه المبادرة الروسية لعقد اجتماع وزاري موسع للرباعية الشرق أوسطية بمشاركة اللاعبين الرئيسيين في جامعة الدول العربية".

وأضاف أنه "للأسف، فإن هذه المسألة لم تحل بعد بسبب عدم اهتمام الولايات المتحدة باستئناف عمل الرباعية".

وأكد أن روسيا ستواصل الجهود لتنسيق الجهود المشتركة لإنعاش عملية التسوية في الشرق الأوسط من أجل إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

واعتبر أن "المحاولات لاحتكار التسوية وفرض سلام اقتصادي بدلا من تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني لإقامة دولة مستقلة له، لم ولن تسفر عن أي نتائج محددة وهي لا تستطيع أن تسفر عنها".

المصدر: تاس