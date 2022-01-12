ممثلو روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يؤكدون أهمية لقاء وزاري لرباعية الشرق الأوسط

أكد ممثلو روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أهمية عقد لقاء لوزراء خارجية "الرباعية" الدولية المعنية بتسوية الصراع في الشرق الأوسط، حسبما أفادت الخارجية الروسية.

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وجاء في بيان للوزارة أن فلاديمير سافرونكوف، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي لعملية السلام في الشرق الأوسط، أجرى يومي 11 و12 يناير اتصالين هاتفيين منفصلين مع كل من تور فينسلاند المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، وسفين كوبمانس، المبعوث الخاص الأوروبي للتسوية في الشرق الأوسط.

وأشارت الوزارة إلى أن الأطراف أكدت أهمية عقد لقاء لرباعية الشرق الأوسط (روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) على المستوى الوزاري وضمان أن تكون لهذه الآلية "تعاون وثيق مع الفلسطينيين والإسرائيليين والأطراف الإقليمية المحورية".

كما ذكر البيان أن الدبلوماسيين الثلاثة بحثوا الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي و"الخطوات الجماعية المحتملة ضمن إطار براعية الوسطاء الدوليين.

كما أبرز البيان أن الأطراف دعت إلى ضرورة تهيئة الظروف لتحقيق "حل الدولتين" فلسطين وإسرائيل اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وفقا للصيغة المدعومة في قرارات الأمم المتحدة.

المصدر: "تاس"