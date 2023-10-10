الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر اعتداءات المستوطنين وتطالب بتدخل دولي

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اعتداءات وهجمات ميليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم في الضفة الغربية، وطالبت بتدخل دولي لوقف الحرب بالمنطقة.

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وقالت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات اعتداءات وهجمات ميليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومركباتهم ومنازلهم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وكذلك قطعهم للطرق الرئيسة وسيطرتهم عليها وشل حركة المواطنين الفلسطينيين على أكثر من طريق على سمع وبصر جيش الاحتلال، كما يحصل يوميا على طريق المعرجات".

وأضاف البيان: "تدين الوزارة بشدة الدعوات والقرارات التحريضية العنصرية التي يطلقها أركان الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسهم الوزير الفاشي بن غفير بشأن توزيع المزيد من السلاح على ميليشيات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وتعتبرها دعوات إسرائيلية رسمية لإطلاق يد عناصر المستوطنين التخريبية لارتكاب المزيد من الاعتداءات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين".

وتابع: "تطالب الوزارة بتدخل دولي عاجل لوقف حرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا، والضغط على الحكومة الإسرائيلية للجم عناصرها الاستيطانية التخريبية."

المصدر: RT