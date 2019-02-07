 
مباشر

مصر.. "بطلتا" الفيديو الإباحي تفجران مفاجأة في أول اعتراف لهما

أخبار العالم العربي

مصر..
/ facebook
المصريتان منى فاروق وشيما الحاج
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lfin

كشفت التحقيقات الأولية مع الفنانتين المصريتين منى فاروق وشيما الحاج المتهمتين بالقيام بـ"فعل فاضح" مع مخرج شهير أن الأخير "غرر بهما" وقام بتصويرهما بقصد "ابتزازهما".

إقرأ المزيد
الشرطة المصرية
مصر.. اعتقال فنانتين مشهورتين بعد انتشار فيديو إباحي لهما

واعترفت المتهمتان، بأن الفيديو الذي أثار استياء واسعا في مصر، كان أثناء "ممارسة العلاقة الحميمية" مع المخرج، موضحتين أنه طلب منهما "ممارسة الشذوذ" أمامه.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج بتهمة "ارتكاب فعل فاضح".

ورصدت متابعات الأجهزة الأمنية، تداول مواقع التواصل الاجتماعي، للممثلتين مع شخص آخر، مقطع فيديو إباحي وهما ترقصان عاريتين.

ومن المقرر أن توجه النيابة لهما تهمة "التحريض على الفسق والفجور"، و"نشر فيديوهات جنسية"، و"ارتكاب فعل فاضح وخادش للحياء العام".

المصدر: موقع "المصريون"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وزيرة التربية الجزائرية: المدرسة ليست مكانا للصلاة