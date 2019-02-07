مصر.. "بطلتا" الفيديو الإباحي تفجران مفاجأة في أول اعتراف لهما

كشفت التحقيقات الأولية مع الفنانتين المصريتين منى فاروق وشيما الحاج المتهمتين بالقيام بـ"فعل فاضح" مع مخرج شهير أن الأخير "غرر بهما" وقام بتصويرهما بقصد "ابتزازهما".

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واعترفت المتهمتان، بأن الفيديو الذي أثار استياء واسعا في مصر، كان أثناء "ممارسة العلاقة الحميمية" مع المخرج، موضحتين أنه طلب منهما "ممارسة الشذوذ" أمامه.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج بتهمة "ارتكاب فعل فاضح".

ورصدت متابعات الأجهزة الأمنية، تداول مواقع التواصل الاجتماعي، للممثلتين مع شخص آخر، مقطع فيديو إباحي وهما ترقصان عاريتين.

ومن المقرر أن توجه النيابة لهما تهمة "التحريض على الفسق والفجور"، و"نشر فيديوهات جنسية"، و"ارتكاب فعل فاضح وخادش للحياء العام".

المصدر: موقع "المصريون"