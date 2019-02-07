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مصر.. اعتقال فنانتين مشهورتين بعد انتشار فيديو إباحي لهما

أخبار العالم العربي

مصر.. اعتقال فنانتين مشهورتين بعد انتشار فيديو إباحي لهما
AFP
الشرطة المصرية
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ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، القبض على الممثلتين المصريتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكاب فعل فاضح.

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منى فاروق وشيما الحاج
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وقالت مصادر أمنية، إن التحقيقات الأولية كشفت الاتهامات الموجهة للممثلتين ارتكاب فعل فاضح، والتحريض على الفسق، ونشر فيديوهات إباحية.

ونفى نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، علمه بمعرفة خبر القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكاب فعل إباحي.

وقال، إنهما ليستا في النقابة من الأساس، وبالتالي لن نتدخل في هذه الأزمة.

وتداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو إباحي انتشر لهما مؤخرا مع شخص يشاع بأنه مخرج شهير، وتظهر فيه المتهمتان تؤديان حركات راقصة بملابسهما الداخلية.

المصدر: الوطن

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