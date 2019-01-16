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تسريب فيديو فاضح لممثلتين مصريتين يثير الجدل (صور)

مجتمع

تسريب فيديو فاضح لممثلتين مصريتين يثير الجدل (صور)
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منى فاروق وشيما الحاج
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مسرب تظهر خلاله الممثلة المصرية منى فاروق، بصحبة المطربة شيما الحاج، في أوضاع مخلة وفاضحة في إحدى الجلسات الخاصة.

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المصريتان منى فاروق وشيما الحاج

وأظهر الفيديو الفنانتين بملابس شبه عارية وفاضحة أثناء رقصهما على إحدى الأغنيات، وهو الأمر الذي تسبب بغضب كبير وموجة هجوم واسعة من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن فاروق والحاج، كانتا في حالة سكر شديدة كما ظهر من طريقة تصرفاتهما في الفيديو.

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منى فاروق وشيما الحاج

من جانبه رفض الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، التعليق على واقعة انتشار الفيديو الفاضح، وعما إذا كانت النقابة ستتخذ أي إجراءات تجاهها، قائلا: "لا أتحدث في مثل هذه الأشياء".

المصدر: الوطن

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