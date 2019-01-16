تسريب فيديو فاضح لممثلتين مصريتين يثير الجدل (صور)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مسرب تظهر خلاله الممثلة المصرية منى فاروق، بصحبة المطربة شيما الحاج، في أوضاع مخلة وفاضحة في إحدى الجلسات الخاصة.

facebook

وأظهر الفيديو الفنانتين بملابس شبه عارية وفاضحة أثناء رقصهما على إحدى الأغنيات، وهو الأمر الذي تسبب بغضب كبير وموجة هجوم واسعة من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن فاروق والحاج، كانتا في حالة سكر شديدة كما ظهر من طريقة تصرفاتهما في الفيديو.

facebook

من جانبه رفض الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، التعليق على واقعة انتشار الفيديو الفاضح، وعما إذا كانت النقابة ستتخذ أي إجراءات تجاهها، قائلا: "لا أتحدث في مثل هذه الأشياء".

المصدر: الوطن