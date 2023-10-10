مراسلتنا: شبكات التسوق في إسرائيل تفرض قيودا على بيع الحليب والبيض والمياه والخبز بكميات محدودة

أفادت مراسلتنا، الثلاثاء، بأنه بعد تعليمات الجبهة الداخلية للإسرائيليين بالتحصن بالملاجئ، فرضت شبكات التسوق قيودا على بيع الحليب والبيض والمياه والخبز بكميات محدودة لكل شخص.

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وأظهرت مقاطع فيديو، سكان تل أبيب يهرعون إلى المتاجر، بعدما طلبت منهم السلطات الاستعداد للبقاء في الملاجئ لمدة 72 ساعة، وتخزين ما يكفي من مياه وطعام.

وأصدرت قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي تعليمات غير عادية للمواطنين وقالت في بيان الاثنين إنه "في ضوء تطور القتال في مختلف القطاعات، يجب إعداد التجهيزات التي تسمح لك ولعائلتك بالبقاء في المنطقة المحمية لمدة تصل إلى 72 ساعة".

وأوضحت أن هذه التجهيزات تشمل "إمداد 3 لترات من الماء للشخص الواحد يوميا، مخزون من الأغذية الجافة والمعلبة، إنارة أو كشافات تعمل بالبطاريات، راديو يعمل بالبطاريات، وبطاريات محمولة للهواتف المحمولة".

كما دعت القيادة الإسرائيليين إلى أن "يضعوا في حقائبهم أيضا الأدوية والإسعافات الأولية والوثائق الشخصية والنقود والتجهيزات اللازمة للأطفال والحيوانات الأليفة".





المصدر: RT